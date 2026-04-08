Россиянам рассказали, как сдать деньги в "Монетную неделю"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россияне в период акции "Монетная неделя" могут без комиссии обменять накопившиеся монеты номиналом от 1 копейки до 25 рублей, ограничений по количеству принимаемых монет нет — чем больше, тем лучше, выяснило РИА Новости, опросив банки.

Акция Банка России "Монетная неделя" проходит с 6 по 18 апреля. В ней принимают участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков.

В рамках "Монетной недели" монеты принимаются как кредитными организациями, так и крупными сетевыми магазинами.

Принимаются платежеспособные монеты всех номиналов, находящиеся в обращении на территории России , рассказали в пресс-службе Газпромбанка . В том числе принимаются юбилейные и памятные монеты, а в регионах есть возможность получить в обмен редкие монеты, которых мало в наличном обращении.

"Ограничений по количеству принимаемой монеты нет. Чем больше клиент принесет монет, тем лучше… Сданные монеты можно обменять на наличные деньги или сразу зачислить их на счет", — сказали в пресс-службе банка.

Монеты можно приносить в часы работы офисов. Сдать их можно будет и по окончании акции — в тех отделениях кредитных организаций, чьи адреса указаны на официальном сайте акции.

Чтобы ускорить обслуживание, в пресс-службе Россельхозбанка посоветовали заранее рассортировать монеты по номиналам и взять с собой паспорт. Ограничений по общей сумме сдаваемых монет также нет.