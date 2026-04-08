Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже Героя России в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова, сообщается в канале Следкома РФ на платформе Мах.
Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся, его разыскивает полиция. Управление СК РФ по Кузбассу сообщило, что идет проверка. В среду следственное управление СК сообщило, что по факту исчезновения Асылханова возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Следователями регионального СК по месту жительства пропавшего проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на розыск мужчины и установление обстоятельств его исчезновения. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.
Как рассказала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.