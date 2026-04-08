В Дагестане от тяжести снега обрушилась крыша школы

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Кровля школы обрушилась в селе Кули в Дагестане от тяжести снега, также повреждены крыши порядка 70 частных домов, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.

В среду на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова говорили о ситуации в горных Кулинском, Агульском и Докузпаринском районах, где справляются с последствиями обильных снегопадов.

"От тяжести снега обрушилась кровля школы в селе Кули, также пострадала кровля порядка 70 частных домов. Идет расчистка от снега, в том числе и республиканского участка дороги, где есть случаи оползней, подсчитывается ущерб", – говорится в сообщении.

В Агульском районе один населенный пункт остается без транспортного сообщения и еще один – без электроснабжения. Энергетики не могут устранить аварию, пока не откроется дорога для доступа техники. Глава района заверил, что к концу дня будет обеспечено и транспортное сообщение, и электроснабжение.