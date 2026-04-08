В Дагестане от тяжести снега обрушилась крыша школы - РИА Новости, 08.04.2026
21:38 08.04.2026
В Дагестане от тяжести снега обрушилась крыша школы

В селе Кули в Дагестане от тяжести снега обрушилась крыша школы

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Кровля школы обрушилась в селе Кули в Дагестане от тяжести снега, также повреждены крыши порядка 70 частных домов, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
В среду на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова говорили о ситуации в горных Кулинском, Агульском и Докузпаринском районах, где справляются с последствиями обильных снегопадов.
"От тяжести снега обрушилась кровля школы в селе Кули, также пострадала кровля порядка 70 частных домов. Идет расчистка от снега, в том числе и республиканского участка дороги, где есть случаи оползней, подсчитывается ущерб", – говорится в сообщении.
В Агульском районе один населенный пункт остается без транспортного сообщения и еще один – без электроснабжения. Энергетики не могут устранить аварию, пока не откроется дорога для доступа техники. Глава района заверил, что к концу дня будет обеспечено и транспортное сообщение, и электроснабжение.
На вопрос Меликова о ситуации в Куруше – самом высокогорном населенном пункте – руководитель Докузпаринского района Магомед Шамилов ответил, что электроснабжение, связь и интернет там есть, а дорожное сообщение пока отсутствует. К концу дня расчистку завершат, и транспортное сообщение с селом будет восстановлено, отметил он.
