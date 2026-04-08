Рейтинг@Mail.ru
Футбольные матчи в России посвятят жертвам наводнений в Дагестане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:41 08.04.2026
Футбольные матчи в России посвятят жертвам наводнений в Дагестане

Футбольные матчи в России посвятят пострадавшим от наводнений жителям Дагестана

© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев | Расчистка водоотводных каналов в районе Учхоз в Махачкале
Расчистка водоотводных каналов в районе Учхоз в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой и профессиональными клубами посвятят матчи Кубка России, а также ближайшие туры Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги благотворительной акции "Сильные вместе" и благотворительной программы "ДоброFON" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
В рамках акции на все матчи Кубка России, РПЛ и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой", а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержку жителям региона. РФС также призвал спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим.
Акция стартует с намеченных на среду матчей Кубка России.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
ФутболРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Республика ДагестанДербентский районРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала