Футбольные матчи в России посвятят жертвам наводнений в Дагестане

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой и профессиональными клубами посвятят матчи Кубка России, а также ближайшие туры Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги благотворительной акции "Сильные вместе" и благотворительной программы "ДоброFON" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
В рамках акции на все матчи Кубка России, РПЛ и Первой лиги команды выйдут в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой", а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержку жителям региона. РФС также призвал спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим.
Акция стартует с намеченных на среду матчей Кубка России.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.