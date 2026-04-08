Футбольные матчи в России посвятят жертвам наводнений в Дагестане

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой и профессиональными клубами посвятят матчи Кубка России, а также ближайшие туры Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги благотворительной акции "Сильные вместе" и благотворительной программы "ДоброFON" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.