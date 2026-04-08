В Домодедово из ТЦ эвакуировали десять детей и 50 взрослых

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Десять детей и 50 взрослых эвакуировали из торгового центра "Стайер" в подмосковном Домодедово после возгорания кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что очаг возгорания находится под кровлей второго этажа, звенья направлены на тушение. Из здания эвакуировано 60 человек, из них 10 детей", - говорится в сообщении ведомства.
К ликвидации пожара привлечены 50 человек и 17 единиц техники.
Число жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 12
7 апреля, 00:24