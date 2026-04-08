Британия может направить в Ормуз корабль с минными тральщиками, пишут СМИ

ЛОНДОН, 8 апр - РИА Новости. Великобритания может направить в Ормузский пролив военный корабль с минными тральщиками в рамках плана по разблокировке водного пути коалицией из более 30 стран, сообщает газета I Paper со ссылкой на источники.
Ранее предложенную Великобританией декларацию о готовности содействовать разблокировке Ормузского пролива подписали уже 38 стран, их число продолжает расти. Изначально документ подписали Великобритания, Франция Германия, Италия, Нидерланды и Япония.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
"Ожидается, что возглавляемая Великобританией международная коалиция из более чем 30 стран ускорит работу по открытию пролива. Среди обсуждаемых в Британии вариантов – размещение автономных минных тральщиков и катеров", - пишет издание.
По информации источников, для этих целей уже началось переоборудование военного корабля RFA Lyme Bay, который пока находится в Гибралтаре и который Лондон ранее намеревался перебросить в восточное Средиземноморье. Корабль станет базой для запуска беспилотников в заливе.
Британия и коалиция по Ормузскому проливу также работают над тем, чтобы убедить энергетическую, судоходную и страховую отрасли в безопасности пролива для судов.
Ранее в среду британский премьер Кир Стармер прибыл с визитом на Ближний Восток. На Даунинг-стрит заявили, что он проведет переговоры с главами нескольких государств региона по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. После прибытия в Саудовскую Аравию премьер заявил, что предстоит "еще очень много работы" по разблокировке пролива.