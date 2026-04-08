Британия надеется, что переговоры США и Ирана положат конец конфликту - РИА Новости, 08.04.2026
16:03 08.04.2026 (обновлено: 16:40 08.04.2026)
Британия надеется, что переговоры США и Ирана положат конец конфликту

Купер: Британия надеется, что переговоры США и Ирана положат конец конфликту

ЛОНДОН, 8 апр - РИА Новости. Великобритания надеется, что переговоры между США и Ираном положат конец конфликту на Ближнем Востоке, заявила британский министр иностранных дел Иветт Купер.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Я приветствую сегодняшнее объявление о двухнедельном прекращении огня между США, Израилем и Ираном. Это важный шаг на пути к установлению определенной безопасности и стабильности в регионе и восстановлению международного судоходства и мировой экономики… Очень важно, чтобы предложенные переговоры привели к полному прекращению конфликта", - сказала Купер, слова которой привел британский МИД.
Министр отметила, что Великобритания продолжит работать на международном уровне, чтобы содействовать поддержанию режима прекращения огня и способствовать прогрессу в переговорах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
