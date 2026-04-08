18:00 08.04.2026 (обновлено: 18:01 08.04.2026)
В Богородске закрыли точку продажи вейпов в 100 метрах от школы

В нижегородском Богородске закрыли точку продажи вейпов в 100 метрах от школы

Запрет курения. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Точку продажи вейпов, расположенную на расстоянии менее 100 метров от школы, закрыли в Богородске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как уточнили в пресс-службе главы региона, магазин работал в нарушение статьи 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Деятельность торговой точки прекращена по решению суда.
Богородске закрыли точку продажи вейпов, которая незаконно вела торговлю менее чем в 100 метрах от школы. Подобные объекты выявляем во многих районах области, особенно в крупных городах. Вместе с региональной прокуратурой и Роспотребнадзором проводим рейды, выписываем штрафы. По некоторым точкам решения о закрытии уже приняты судом - здесь необходимую работу проводят судебные приставы", - написал Никитин в Telegram-канале.
Никитин отметил, что недобросовестные предприниматели не просто нарушают закон, но и сознательно наживаются на здоровье детей.
"Напомню, что в России не только запрещена реализация вейпов рядом с образовательными учреждениями, но и в целом действует запрет на продажу этой гадости несовершеннолетним. В скором времени запрет на производство, ввоз и реализацию вейпов должны ввести на федеральном уровне - это решение назрело давно", - подчеркнул глава региона.
Он также поблагодарил нижегородских предпринимателей, которые присоединились к публичной оферте по самоограничению на реализацию вейпов.
"Сегодня уже 550 магазинов инициативно вывели из своего ассортимента эту продукцию и не торгуют ей. Рассчитываем, что эта цифра еще кратно увеличится", - написал Никитин.
Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Филимонов: в марте ликвидировали 30 "наливаек" и 16 точек продажи вейпов
6 апреля, 14:51
 
БогородскНижегородская областьРоссияГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
