В Богородске закрыли точку продажи вейпов в 100 метрах от школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Точку продажи вейпов, расположенную на расстоянии менее 100 метров от школы, закрыли в Богородске, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, магазин работал в нарушение статьи 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Деятельность торговой точки прекращена по решению суда.

Telegram-канале. "В Богородске закрыли точку продажи вейпов, которая незаконно вела торговлю менее чем в 100 метрах от школы. Подобные объекты выявляем во многих районах области, особенно в крупных городах. Вместе с региональной прокуратурой и Роспотребнадзором проводим рейды, выписываем штрафы. По некоторым точкам решения о закрытии уже приняты судом - здесь необходимую работу проводят судебные приставы", - написал Никитин

Никитин отметил, что недобросовестные предприниматели не просто нарушают закон, но и сознательно наживаются на здоровье детей.

"Напомню, что в России не только запрещена реализация вейпов рядом с образовательными учреждениями, но и в целом действует запрет на продажу этой гадости несовершеннолетним. В скором времени запрет на производство, ввоз и реализацию вейпов должны ввести на федеральном уровне - это решение назрело давно", - подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил нижегородских предпринимателей, которые присоединились к публичной оферте по самоограничению на реализацию вейпов.