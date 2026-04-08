Минтранс может увеличить число маршрутов поездов с посадкой по биометрии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число маршрутов поездов с опцией посадки по биометрии будет увеличиваться при успешном завершении эксперимента, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.
"Планируется, что при успешном завершении тестирования сервис будет масштабирован на другие маршруты", - сказали в Минтрансе РФ.