Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 08.04.2026 (обновлено: 14:11 08.04.2026)
В России в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии

© РИА Новости / Александр ГальперинПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России запустили пилот посадки в поезд по подтвержденной биометрии, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Сервис "Мигом" <...> доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва —Иваново и Москва — Нижний Новгород", — рассказал он на пленарной сессии шестой ежегодной международной конференции Data Fusion.
После успешного тестирования число маршрутов с такой опцией увеличится, отметил Григоренко.
Он напомнил, что биометрию необходимо подтвердить в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. После этого требуется предоставить согласие на обработку персональных данных.
На пилотный период пассажиру следует иметь с собой удостоверяющий личность документ, сведения из которого использовались при покупке билета. При этом он всегда может выбрать, что именно предоставить — паспорт или биометрию, добавил вице-премьер.
РоссияДмитрий ГригоренкоБиометрияОбществоКостромаМоскваРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала