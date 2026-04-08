Рейтинг@Mail.ru
Баскетболистки курского "Динамо" вышли в финал чемпионата России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
19:57 08.04.2026 (обновлено: 19:58 08.04.2026)
Баскетболистки курского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

Баскетболистки курского "Динамо" обыграли "Нику" и вышли в финал женского ЧР

© Фото : Страница ЖБК "Динамо" (Курск) Вконтакте
Баскетболистки курского Динамо - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Страница ЖБК "Динамо" (Курск) Вконтакте
Баскетболистки курского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курское "Динамо" обыграло "Нику" из Сыктывкара в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд и вышло в финал турнира.
Встреча в Сыктывкаре завершилась поражением хозяек со счетом 77:86 (25:23, 20:15, 20:22, 14:24). У победительниц 27 очков набрала Ольга Фролкина. У "Ники" дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов оформила Раиса Мусина.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу курского "Динамо".
Второй финалист определится в противостоянии между УГМК из Екатеринбурга и "Надеждой" из Оренбурга (2-0).
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
БаскетболСпортРаиса МусинаУГМКНадежда (Оренбург)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала