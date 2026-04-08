Баскетболистки курского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курское "Динамо" обыграло "Нику" из Сыктывкара в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд и вышло в финал турнира.
Встреча в Сыктывкаре завершилась поражением хозяек со счетом 77:86 (25:23, 20:15, 20:22, 14:24). У победительниц 27 очков набрала Ольга Фролкина. У "Ники" дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов оформила Раиса Мусина.
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу курского "Динамо".
Второй финалист определится в противостоянии между УГМК из Екатеринбурга и "Надеждой" из Оренбурга (2-0).