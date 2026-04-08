"Барселона" уступила "Атлетико" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу "Атлетико". Мячи забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Сёрлот (70). На 44-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Пау Кубарси.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Мадриде. Победившая по сумме двух матчей команда сыграет в полуфинале с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга".