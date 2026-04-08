"Барселона" уступила "Атлетико" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:0 в пользу "Атлетико". Мячи забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Сёрлот (70). На 44-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Пау Кубарси.
Тренер "Атлетико" Диего Симеоне одержал первую победу в карьере на "Камп Ноу".
Ответная встреча пройдет 14 апреля в Мадриде. Победившая по сумме двух матчей команда сыграет в полуфинале с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга".