У побережья Азербайджана произошло пять землетрясений

БАКУ, 8 апр - РИА Новости. Пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки, сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.
"Во вторник вечером в Каспийском море на глубине 72 километра произошло землетрясение магнитудой 4,3, позже, уже утром в среду, на глубине в 70 километров произошло землетрясение магнитудой 5,3. Далее в течение дня произошли еще три землетрясения – в 13.05 (12.05 мск), 14.21 (13.21 мск) и 18.11 (17.11 мск)", - сообщили агентству в сейсмослужбе.
