03:06 08.04.2026 (обновлено: 11:58 08.04.2026)
Роскачество в будущем планирует проверять автозапчасти

Продажа автомобильных дисков. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автомобильной промышленности, в том числе исследовать запчасти, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем", - сообщил он.
По его словам, Роскачество будет проверять как продукцию российского, так и иностранного автопрома, включая китайских автопроизводителей. Однако для старта проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые есть у Роскачества. "Для нас это отдельное направление работы", - пояснил Протасов.
В прошлом году Роскачество подписало соглашение с "АвтоВАЗом", оно касалось двух сфер. Во-первых, это диагностика качества процессов и внедрение системы менеджмента качества на предприятиях автомобильной промышленности, причем не только "АвтоВАЗа", но и других, в том числе поставщиков автоагрегатов и продукции для российского автопрома, рассказал Протасов.
Во-вторых, в рамках этого соглашения Роскачество договорилось с предприятиями о том, что автомобильная отрасль будет просвещать потребителей. "И вы знаете о серьезном исследовании шин, которое было проведено нами в конце прошлого года с выявлением токсичных элементов, с принятием правительством определенных решений в отношении экологического сбора. Это следствие этой работы", - пояснил он.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
