Израильская авиация нанесла удары по жилому дому в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Жилой дом в центре Бейрута в районе набережной Манара подвергся ударам израильской авиации, передает корреспондент РИА Новости.
Здание практически полностью разрушено, на месте работают группы спасателей. Повреждены соседние дома и припаркованные рядом машины.
"В здании находились люди. Полагаем, есть погибшие и раненные. Но пока рано говорить, работаем, удар был минут 10 назад", - рассказал РИА Новости один из спасателей.
Ранее ударам израильской авиации подверглись сразу несколько центральных районов Бейрута и восемь кварталов южного пригорода Бейрута.