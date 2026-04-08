В Госдуме попросили проверить цены на авиабилеты

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили проверить цены на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям в преддверии майских праздников.

Обращение с соответствующим запросом было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным в преддверии майских праздников провести дополнительную проверку возможного роста цен на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям, в том числе по маршрутам в курортные и крупные туристические центры", - говорится в обращении.

По мнению депутатов, важно оценить, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки, соответствует ли ценовая динамика ранее согласованным коммерческим политикам авиакомпаний и не требуется ли в данной части принятие мер антимонопольного реагирования.