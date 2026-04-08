В Госдуме попросили проверить цены на авиабилеты

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили проверить цены на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям в преддверии майских праздников.
Обращение с соответствующим запросом было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным в преддверии майских праздников провести дополнительную проверку возможного роста цен на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям, в том числе по маршрутам в курортные и крупные туристические центры", - говорится в обращении.
По мнению депутатов, важно оценить, не происходит ли на отдельных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки, соответствует ли ценовая динамика ранее согласованным коммерческим политикам авиакомпаний и не требуется ли в данной части принятие мер антимонопольного реагирования.
Авторы обращения напомнили, что у ФАС уже имеется подтвержденная практика контроля стоимости авиабилетов в периоды повышенного спроса. По их словам, в декабре 2023 года служба обратила внимание авиакомпаний на цены в новогодние праздники - по итогам этой работы в продаже появились билеты по сниженным ценам.