Этап Бриллиантовой лиги в Дохе перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый этап сезона легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который должен был состояться в столице Катара Дохе 8 мая, перенесен на 19 июня из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на сайте соревнований.

В связи с переносом этапа в Дохе легкоатлетическая серия начнется в Шанхае 16 мая.

"В интересах безопасности спортсменов и зрителей было принято решение отложить соревнования. Если позволят условия, они состоятся 19 июня", - говорится в заявлении организаторов.

Соревнования 19 июня пройдут на Международном стадионе Халифа, где в 2019 году проходили этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат мира по легкой атлетике, так как там в жаркое время поддерживается комфортная температура.