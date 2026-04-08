Этап Бриллиантовой лиги в Дохе перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
18:03 08.04.2026 (обновлено: 18:04 08.04.2026)
Этап Бриллиантовой лиги в Дохе перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый этап сезона легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который должен был состояться в столице Катара Дохе 8 мая, перенесен на 19 июня из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на сайте соревнований.
В связи с переносом этапа в Дохе легкоатлетическая серия начнется в Шанхае 16 мая.
"В интересах безопасности спортсменов и зрителей было принято решение отложить соревнования. Если позволят условия, они состоятся 19 июня", - говорится в заявлении организаторов.
Соревнования 19 июня пройдут на Международном стадионе Халифа, где в 2019 году проходили этапы Бриллиантовой лиги и чемпионат мира по легкой атлетике, так как там в жаркое время поддерживается комфортная температура.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
