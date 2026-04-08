В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли, десять госпитализированы за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

« "За прошедшие сутки также зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов, атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, десять человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах

Он уточнил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА противника ударил по легковому автомобилю в районе села Великая Знаменка, погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение, там погиб мужчина 1969 года рождения, ранения получил мужчина 1947 года рождения. В Акимовском муниципальном округе, в районе поселка городского типа Акимовка был атакован автомобиль, пострадал мужчина.

По словам губернатора, в Васильевском муниципальном округе, в городе Васильевка в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом, пострадавших нет.