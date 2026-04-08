Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 08.04.2026 (обновлено: 12:08 08.04.2026)
В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека

В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека, 10 ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 08.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли, десять госпитализированы за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"За прошедшие сутки также зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов, атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, десять человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он уточнил, что в Каменско-Днепровском муниципальном округе БПЛА противника ударил по легковому автомобилю в районе села Великая Знаменка, погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение, там погиб мужчина 1969 года рождения, ранения получил мужчина 1947 года рождения. В Акимовском муниципальном округе, в районе поселка городского типа Акимовка был атакован автомобиль, пострадал мужчина.
По словам губернатора, в Васильевском муниципальном округе, в городе Васильевка в результате атаки БПЛА ВСУ повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, с последующим возгоранием. Также поврежден частный дом, пострадавших нет.
Все экстренные и оперативные службы работают в штатном режиме.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине. Запорожская область. Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала