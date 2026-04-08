В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали четыре человека
11:15 08.04.2026 (обновлено: 12:21 08.04.2026) дополняется ...
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области ранены в результате атак украинских войск за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате агрессии киевского режима за прошедшие сутки пострадали четыре мирных жителя Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Telegram.
В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека
11:56
Вблизи села Великие Копани Алешкинского округа удар БПЛА по легковому автомобилю ранил мужчину 1961 года рождения. С открытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в Скадовскую больницу. Там же при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1968 года рождения, написал Сальдо.
В селе Каиры Горностаевского округа при ударе беспилотника по жилому сектору ранен мужчина 1960 года рождения, со множественными осколочными ранениями он доставлен в Геническую больницу, сообщил глава региона.
В Брилёвке Алешкинского муниципального округа в результате атаки БПЛА по частному дому пострадал мужчина 1979 года рождения, он перевезен в Скадовскую больницу.
Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Песчановку, Пролетарку, Солонцы и Старую Збурьевку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
