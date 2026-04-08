В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

Вблизи села Великие Копани Алешкинского округа удар БПЛА по легковому автомобилю ранил мужчину 1961 года рождения. С открытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в Скадовскую больницу. Там же при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1968 года рождения, написал Сальдо.