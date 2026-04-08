От атак ВСУ за сутки пострадали четыре жителя ДНР

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР получили ранения в результате атак украинских военных за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 07.04.2026 по 00.00 08.04.2026 года. Семь фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки были повреждены шесть жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также легковой и грузовой автомобили.
