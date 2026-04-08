От атак ВСУ за сутки пострадали четыре жителя ДНР

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР получили ранения в результате атак украинских военных за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки были повреждены шесть жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также легковой и грузовой автомобили.