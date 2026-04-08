Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России выросло число защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В 2025 году было защищено более 9 тысяч кандидатских диссертаций (на 9,7% больше, чем в 2024 году), а также более 1,2 тысячи докторских диссертаций, что на 10,4% больше, чем годом ранее.

Уточняется, что в этом учебном году наиболее популярными у аспирантов стали такие научные специальности, как системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования.