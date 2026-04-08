Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 08.04.2026 (обновлено: 10:54 08.04.2026)
Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в России выросло число защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В 2025 году было защищено более 9 тысяч кандидатских диссертаций (на 9,7% больше, чем в 2024 году), а также более 1,2 тысячи докторских диссертаций, что на 10,4% больше, чем годом ранее.
Уточняется, что в этом учебном году наиболее популярными у аспирантов стали такие научные специальности, как системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования.
На 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено 18 215 бюджетных мест.
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала