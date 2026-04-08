22:40 08.04.2026
Анохин: конкурсы профессионального мастерства будем проводить с Беларусью

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Смоленская область вместе с Беларусью будет проводить конкурсы профессионального мастерства, развивать программы подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров, сообщил губернатор Василий Анохин.
Укрепление сотрудничества России и Беларуси в сфере образования и реализацию совместных проектов обсудили в среду в Смоленске. В региональном правительстве при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца и заместителя государственного секретаря – члена постоянного комитета Союзного государства Алексея Казакова прошло совместное заседание коллегий министерства просвещения и министерства образования обоих государств.
"2 апреля мы отметили важную дату – 30-летие со дня подписания договора об образовании Сообщества России и Беларуси. За эти годы союз стал прочной основой для реализации важных совместных инициатив. Как неоднократно отмечали президенты Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, потенциал двух братских стран и накопленный опыт сотрудничества позволяют эффективно решать задачи практически во всех сферах", - написал Анохин в Мах.
Также на совещании обсудили вопросы подготовки педагогических кадров. Договорились провести дополнительный анализ программ подготовки педагогов и обменяться лучшими практиками.
"Говорили о сотрудничестве в сфере среднего специального и профессионально-технического образования. Сегодня активно развивается взаимодействие школ и колледжей России и Беларуси. Планируем совместно проводить конкурсы профессионального мастерства, развивать программы подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров", - отметил глава региона.
Также на совещании обсудили формирование единой системы воспитания детей и молодежи: от детского сада до вуза.
"С братской Беларусью у нас общая история, традиции, нравственные ценности. Наша совместная задача – создавать условия для всестороннего развития детей, укрепления общего наследия. Будем расширять практику школьных обменов между регионами России и Беларуси, а также совместно проводить образовательные и воспитательные мероприятия. Организуем отдых детей: школьники из России смогут посещать детские центры и лагеря Республики Беларусь, а ребята из Беларуси – отдыхать в российских детских образовательных центрах", - отметил губернатор.
Он добавил, что дополнительный импульс сотрудничеству Смоленской области с братским государством придает статус Смоленска и Минска – Молодежных столиц России и Беларуси в 2026 году. В течение года запланированы десятки совместных образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
