Почти 20 общественных территорий благоустроят в Адыгее - РИА Новости, 08.04.2026
Республика Адыгея
 
16:03 08.04.2026
Почти 20 общественных территорий благоустроят в Адыгее

Почти 20 общественных территорий благоустроят в Адыгее в этом году

© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Глава республики Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : пресс-службы Главы Республики Адыгея
Глава республики Мурат Кумпилов
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В текущем году в Адыгее благоустроят 19 общественных и три дворовых территории, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провел совместное заседание коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета России по направлению "Инфраструктура для жизни", Кумпилов принял в нем участие.
"На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся ключевых направлений отрасли. В Адыгее ведется работа по всем обозначенным на заседании вопросам. Мы активно развиваем инфраструктуру, строим жилье и создаем условия, в которых люди хотят жить, работать и растить детей", — написал глава республики в канале в мессенджере Мах.
Так, по итогам 2025 года в Адыгее достигнуты плановые показатели улучшения качества жизни в опорных пунктах, которых в республике девять. Заключили 15 договоров о комплексном развитии территории, что позволит до 2035 года построить порядка 1,864 миллиона квадратных метров жилья. Это будут полностью обустроенные и готовые для жизни микрорайоны: с дорогами, с детскими площадками, зонами отдыха, магазинами. Продолжают программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Последовательно работают над модернизацией коммунальной инфраструктуры. В прошлом году на эти цели направили более 410 миллионов рублей, за счет данных средств построены или отремонтированы 24 объекта, еще шесть — завершат в этом году. Также в текущем году реализуют три проекта, которые признаны победителями X Всероссийского конкурса малых городов.
"Стремимся создать комфортную и безопасную среду: достигая национальной цели, мы формируем основу благополучия каждого жителя Адыгеи. Эти меры уже дают результат, но останавливаться нельзя – мы продолжим работать для того, чтобы Адыгея становилась еще лучше!" – заключил Кумпилов.
 
