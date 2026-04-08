Почти 20 общественных территорий благоустроят в Адыгее

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В текущем году в Адыгее благоустроят 19 общественных и три дворовых территории, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провел совместное заседание коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета России по направлению "Инфраструктура для жизни", Кумпилов принял в нем участие.

"На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся ключевых направлений отрасли. В Адыгее ведется работа по всем обозначенным на заседании вопросам. Мы активно развиваем инфраструктуру, строим жилье и создаем условия, в которых люди хотят жить, работать и растить детей", — написал глава республики в канале в мессенджере Мах.

Так, по итогам 2025 года в Адыгее достигнуты плановые показатели улучшения качества жизни в опорных пунктах, которых в республике девять. Заключили 15 договоров о комплексном развитии территории, что позволит до 2035 года построить порядка 1,864 миллиона квадратных метров жилья. Это будут полностью обустроенные и готовые для жизни микрорайоны: с дорогами, с детскими площадками, зонами отдыха, магазинами. Продолжают программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Последовательно работают над модернизацией коммунальной инфраструктуры. В прошлом году на эти цели направили более 410 миллионов рублей, за счет данных средств построены или отремонтированы 24 объекта, еще шесть — завершат в этом году. Также в текущем году реализуют три проекта, которые признаны победителями X Всероссийского конкурса малых городов.