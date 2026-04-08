"Может, он всю ночь играл в казино?" Янчук высказался о провале Медведева
14:19 08.04.2026
"Может, он всю ночь играл в казино?" Янчук высказался о провале Медведева

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Поражение Даниила Медведева со счетом 0:6, 0:6 от итальянца Маттео Берреттини на турнире в Монте-Карло необъяснимо, разве что можно предположить, что российский теннисист перед этим всю ночь играл в казино, в шутку сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В среду Медведев уступил Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6. Россиянин был посеян под седьмым номером, итальянец является 90-й ракеткой мира. Медведев впервые в матче турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не смог выиграть ни одного гейма.
"Я в шоке! Конечно, проиграть Берреттини Медведев мог, это соперник, заслуживающий уважения. Но в равном матче и с плотным счетом. Я очень удивлен, нужно быть совсем не в форме, чтобы так с треском проиграть. Уровень Медведева - как минимум четвертьфинал или полуфинал таких турниров. Может, Даниил накануне всю ночь в казино играл? - со смехом сказал Янчук корреспонденту РИА Новости. - Только этим могу объяснить".
Для Медведева это был первый матч на европейском грунтовом покрытии после переезда из США, где он выступал на хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. "Конечно, могла сказаться смена покрытия. Игре Медведева больше подходит хард, где он показал свои лучшие результаты, выиграл на Открытом чемпионате США в финале у Новака Джоковича, все это еще в памяти. Но и на грунте Медведев не так уж и плох, чтобы так проигрывать. Будем ждать, что он реабилитируется", - заключил Янчук.
