"Может, он всю ночь играл в казино?" Янчук высказался о провале Медведева

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Поражение Даниила Медведева со счетом 0:6, 0:6 от итальянца Маттео Берреттини на турнире в Монте-Карло необъяснимо, разве что можно предположить, что российский теннисист перед этим всю ночь играл в казино, в шутку сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В среду Медведев уступил Берреттини в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло со счетом 0:6, 0:6. Россиянин был посеян под седьмым номером, итальянец является 90-й ракеткой мира. Медведев впервые в матче турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не смог выиграть ни одного гейма.

"Я в шоке! Конечно, проиграть Берреттини Медведев мог, это соперник, заслуживающий уважения. Но в равном матче и с плотным счетом. Я очень удивлен, нужно быть совсем не в форме, чтобы так с треском проиграть. Уровень Медведева - как минимум четвертьфинал или полуфинал таких турниров. Может, Даниил накануне всю ночь в казино играл? - со смехом сказал Янчук корреспонденту РИА Новости. - Только этим могу объяснить".