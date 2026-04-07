"Важно уметь держать себя в руках": Журова высказалась о ругани Евсеева - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
17:15 07.04.2026 (обновлено: 17:19 07.04.2026)
"Важно уметь держать себя в руках": Журова высказалась о ругани Евсеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что тренерам и спортсменам нужно уметь держать себя в руках и правильно подбирать слова, несмотря на очень эмоциональные матчи.
Ранее стало известно, что главный тренер махачкалинского "Динамо" после матча с "Балтикой" в прямом эфире допустил неоднократное использование ненормативной лексики. Эпизод будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС).
"Для кого-то это допустимо, для кого-то - нет. Но мы должны понимать, что трансляции смотрят дети. И если подобное звучит публично - это уже вопрос не только этики, но и закона, потому что публичное использование ненормативной лексики запрещено", - сказала Журова.
По ее словам, в подобных случаях могут быть основания для ответственности. "Формально есть основания для административной ответственности. Но такие случаи обычно рассматриваются дисциплинарными органами федераций", - отметила она.
Журова подчеркнула, что эмоции в спорте нередко берут верх, однако их необходимо контролировать. "Конечно, эмоции в спорте сдерживать сложно, особенно в напряженные моменты, когда возникает чувство несправедливости. Мы видим и конфликты, и потасовки - футбол очень эмоциональный вид спорта. Тем не менее важно уметь держать себя в руках и подбирать более корректные выражения", - заключила собеседница агентства.
