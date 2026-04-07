Назван главный фактор для успешного лечения рака желудка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главным фактором успешного лечения рака желудка является своевременная диагностика заболевания: болезнь можно излечить при выявлении на ранней стадии, рассказали РИА Новости в страховой компании Росгосстрах.

« "По нашей статистике, ключевой фактор, влияющий на исход лечения, — это стадия, на которой выявляется заболевание. В случаях поздней диагностики терапия почти всегда становится более длительной, многоэтапной и требует сочетания разных методов", - заявила директор департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова.

"Своевременная диагностика существенно повышает шансы на успешное лечение: при выявлении рака на ранней стадии его можно полностью излечить", - отметила она, напомнив, что врачи рекомендуют проходить эзофагогастроскопию не реже одного раза в два года начиная с 40 лет, а при наличии онкологических заболеваний у ближайших родственников — начинать обследования с 30–35 лет и проводить их ежегодно.

В компании уточнили, что при обнаружении заболевания на нулевой или первой стадии обычно достаточно хирургического удаления опухоли или пораженной части желудка. На второй или третьей стадии необходимо также подключать химиотерапию: до операции для уменьшения размеров опухоли и перевода ее в операбельное состояние и после операции для уничтожения микрометастазов, оставшихся микроскопических раковых клеток. На поздних стадиях дополнительно может понадобиться таргетная терапия и стентирование для восстановления проходимости пищи.

Эксперты отмечают, что рак желудка входит в пятерку самых частых случаев лечения по полисам онкострахования, при это один их тех диагнозов, которые долго могут оставаться незамеченными.

« "Рак желудка может развиваться длительное время практически без выраженных симптомов или с неспецифическими проявлениями, например, в виде железодефицитной анемии, которые пациенты часто игнорируют. В результате, как показывают данные Росгосстраха, большинство обращений по страховым полисам происходит уже на поздних стадиях, когда лечение становится более сложным", - сообщили в страховой компании.