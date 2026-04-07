Аналитики выяснили, как россияне воспитывают пищевые привычки у детей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В России закрепился устойчивый тренд на формирование здоровых пищевых привычек у детей с раннего возраста - отмечается переход спроса с кондитерских изделий на натуральные продукты, к примеру, продажи фруктовых кусочков в 2022–2025 годах выросли на 75%, а шоколадных яиц - лишь на 20%, выяснили для РИА Новости аналитики "Детского мира".

« "Результаты указывают на устойчивый рост интереса к более здоровым продуктам, переход спроса с кондитерских изделий на натуральные продукты и внимание родителей к альтернативным молочным решениям", - говорится в исследовании о предпочтениях россиян при выборе детского питания за последние три года.

По словам экспертов, все заметнее становится спрос на продукты с простым составом, без добавленного сахара, и решения, учитывающие индивидуальные особенности питания ребенка. Особенно растет интерес к детскому питанию на козьем молоке: в 2025 году спрос на эту категорию увеличился примерно в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Родители все чаще рассматривают такие продукты как альтернативу популярному коровьему молоку.

« "Белки козьего молока по своей структуре легче усваиваются незрелой ферментативной системой ребенка и действительно реже провоцируют аллергические реакции по сравнению с коровьим молоком, что делает их важной альтернативой для чувствительных детей", - объяснила педиатр и психотерапевт Екатерина Юрьева.

Еще один отмеченный тренд в детском питании - рост спроса на сухие каши. Сегодня на них приходится 75% потребления в категории, в то время как на готовые жидкие каши лишь четверть. Такой выбор может быть обусловлен наличием витаминов, минералов и пробиотиков в сухих кашах.