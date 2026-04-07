Во Франции подожгли энергообъекты, снабжающие оружейные заводы, пишут СМИ

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. В Центральной Франции неизвестные устроили скоординированные поджоги на объектах электросети, которая обслуживает местные оружейные заводы, пишет газета Figaro

"В трех городах департамента Шер <…> префектура сообщила о нескольких пожарах, уничтоживших электроустановки. Источник в полиции сообщил, что эти объекты обеспечивают электроэнергией оружейные заводы", — говорится в статье.

В Шере, в частности, расположено предприятие компании KNDS France — производителя вооружений и военной техники, в том числе бронемашин, артиллерийских систем и другого оружия.

По информации газеты, инциденты произошли в Бурже, Ла-Шапель-Сент-Юрсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. Целью злоумышленников были трансформаторы и опора линии электропередачи. На месте они оставили надпись "Акции против войны".