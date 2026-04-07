Рейтинг@Mail.ru
Во Франции подожгли энергообъекты, снабжающие оружейные заводы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 07.04.2026 (обновлено: 19:04 07.04.2026)
Во Франции подожгли энергообъекты, снабжающие оружейные заводы, пишут СМИ

Figaro: во Франции подожгли объекты электроснабжения оружейных заводов

© REUTERS / Stephanie LecocqФранцузские пожарные
Французские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Французские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. В Центральной Франции неизвестные устроили скоординированные поджоги на объектах электросети, которая обслуживает местные оружейные заводы, пишет газета Figaro.
"В трех городах департамента Шер <…> префектура сообщила о нескольких пожарах, уничтоживших электроустановки. Источник в полиции сообщил, что эти объекты обеспечивают электроэнергией оружейные заводы", — говорится в статье.
В Шере, в частности, расположено предприятие компании KNDS France — производителя вооружений и военной техники, в том числе бронемашин, артиллерийских систем и другого оружия.
По информации газеты, инциденты произошли в Бурже, Ла-Шапель-Сент-Юрсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. Целью злоумышленников были трансформаторы и опора линии электропередачи. На месте они оставили надпись "Акции против войны".
Префектура департамента отметила скоординированный характер поджогов. Местные власти оценивают ущерб в миллионы евро, а восстановительные работы, по их словам, могут занять несколько месяцев. Из-за пожаров около трех тысяч домов остались без света, но энергоснабжение уже восстановили по временной схеме.
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала