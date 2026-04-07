Рейтинг@Mail.ru
Заварухин покинул пост главного тренера "Автомобилиста" - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:20 07.04.2026 (обновлено: 13:31 07.04.2026)
Заварухин покинул пост главного тренера "Автомобилиста"

Заварухин покинул пост главного тренера екатеринбургского "Автомобилиста"

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкНиколай Заварухин
Николай Заварухин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Николай Заварухин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" объявил об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера, сообщается в Telegram-канале команды.
Ранее "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в серии первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2-4. По итогам регулярного чемпионата екатеринбургский клуб занял четвертое место на Востоке.
"Автомобилист" завершает сотрудничество с Николаем Заварухиным. Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК "Автомобилист", за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!" - говорится в заявлении.
Заварухин занимал свой пост с ноября 2021 года. Лучшим результатом под его руководством стал выход "Автомобилиста" в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24, где клуб в серии уступил будущему чемпиону - магнитогорскому "Металлургу" - со счетом 3-4.
ХоккейНиколай ЗаварухинАвтомобилист
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    25
    30
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала