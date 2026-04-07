Заварухин покинул пост главного тренера "Автомобилиста"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" объявил об уходе Николая Заварухина с поста главного тренера, сообщается в Telegram-канале команды.
Ранее "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в серии первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2-4. По итогам регулярного чемпионата екатеринбургский клуб занял четвертое место на Востоке.
"Автомобилист" завершает сотрудничество с Николаем Заварухиным. Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК "Автомобилист", за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!" - говорится в заявлении.
Заварухин занимал свой пост с ноября 2021 года. Лучшим результатом под его руководством стал выход "Автомобилиста" в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2023/24, где клуб в серии уступил будущему чемпиону - магнитогорскому "Металлургу" - со счетом 3-4.