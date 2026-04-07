Адвокат осужденного курского экс-замгубернатора будет обжаловать приговор

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов во время заседания в Ленинском районном суде в Москве

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Адвокат осужденного за взятки экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова сообщил РИА Новости, что будет обжаловать приговор.

"Будем обжаловать", – ответил агентству адвокат Сухоруков на вопрос, будет ли он обжаловать приговор.

Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова , обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.