Назван эффективный способ защитить подростка от киберпреступников
05:44 07.04.2026 (обновлено: 10:31 07.04.2026)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьница со смартфоном
Школьница со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обсуждение мошеннических схем в кругу семьи работает эффективнее любых технических решений, так как аферисты адаптируют свои сценарии под поведение подростков в социальных сетях и мессенджерах, а технические средства защиты успешно справляются только с массовыми атаками, нежели с индивидуальными проблемами, сообщил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Регулярное обсуждение актуальных мошеннических схем в кругу семьи зачастую работает эффективнее любых технических решений. Злоумышленники постоянно адаптируют свои сценарии под поведение подростков в играх, социальных сетях и мессенджерах. Технические средства защиты, такие как антивирусы и родительский контроль, успешно справляются с массовыми атаками, но в случае индивидуальных схем, основанных на социальной инженерии, их возможностей часто недостаточно", - рассказал он.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
23 ноября 2025, 14:03
Так, если в семье выстроены доверительные отношения, и родители регулярно рассказывают, как работают мошеннические схемы, делятся новыми кейсами и их обсуждают, ребенок будет понимать, когда с ним общается злоумышленник.
Эксперт также отметил, что мошенники часто вынуждают подростка действовать втайне, под угрозой потери аккаунта, публикации личной информации или вовлечения в противоправные действия.
Лунев добавил, что ключевая задача родителей – не запугивать, а формировать привычку, обсуждать любые подозрительные ситуации и цифровую безопасность наряду с другими семейными темами. По его словам, такой подход значительно снижает вероятность того, что ребенок, столкнувшись с угрозой, будет действовать в одиночку или попытается скрыть произошедшее из страха быть наказанным.
Особенно эффективным и популярным инструментом в семьях с детьми становится так называемое "кодовое слово" – секретная фраза, известная только родителям и ребенку. Ее можно использовать в любой подозрительной ситуации, когда кто-то представится родителем, знакомым или родственником.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
15 февраля, 11:04
 
