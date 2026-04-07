В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает агентство Укринформ.
"В Запорожье слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
