Власти рассказали подробности гибели замглавы округа в Запорожской области - РИА Новости, 08.04.2026
21:43 07.04.2026 (обновлено: 12:39 08.04.2026)
Власти рассказали подробности гибели замглавы округа в Запорожской области

Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб от прямого удара дрона ВСУ

© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Александр Резниченко
© Фото : Пухов LIVE/Telegram
Александр Резниченко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Замглавы Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александр Резниченко погиб от прямого попадания дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.
"После эвакуации всех детей Александр Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС администрации направился обратно в Каменку-Днепровскую. В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА. От прямого попадания Александр погиб на месте", - сказали в департаменте.
В департаменте подчеркнули, что у Резниченко остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Последствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Балицкий рассказал о состоянии детей из атакованной ВСУ школы
Вчера, 16:38
 
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
