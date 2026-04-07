Власти рассказали подробности гибели замглавы округа в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Замглавы Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александр Резниченко погиб от прямого попадания дрона ВСУ, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.
"После эвакуации всех детей Александр Резниченко вместе с начальником отдела ГО и ЧС администрации направился обратно в Каменку-Днепровскую. В этот момент в небе появился дрон ВСУ. Резниченко и сотрудник ГО и ЧС покинули автомобиль и попытались укрыться. Резниченко направился к зданию магазина, где его и настиг БПЛА. От прямого попадания Александр погиб на месте", - сказали в департаменте.
В департаменте подчеркнули, что у Резниченко остались жена и двое несовершеннолетних детей.