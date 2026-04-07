Захарова назвала полет Гагарина дипломатическим шахом и матом

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Полет Юрия Гагарина в космос - это был "дипломатический шах и мат" в разгар холодной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Это такой дипломатический шах и мат. Это то, что, с одной стороны, не просто перевернуло страницу в учебнике по международным отношениям. Это просто создало новую главу в мировой истории, непосредственно связанную с дипломатией", - сказала она в ходе марафона "Космос со Знанием" Общества "Знание".
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, полет Гагарина стал чудом, объединившим людей во всем мире в разгар холодной войны вокруг одной фигуры, вне зависимости от их национальности или взглядов. Она также напомнила о последовавшем турне советского космонавта, посетившего десятки стран.
В то же время Захарова подчеркнула, что сейчас в мире происходят попытки оспорить подвиг Гагарина: замалчивается его национальность, умаляется значимость полета, смещаются акценты в пользу других событий.
«
"Оказывается, во многих учебниках разных стран, в специализированной литературе, кое-где даже в интернет-площадках начинается размывание даже этого неопровержимого факта. Казалось бы, что можно с этим фактом сделать? ", - отметила она.