Захарова осудила попытки ООН скрыть преступления Киева

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Попытки международных структур, таких как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, закамуфлировать преступления Киева бессодержательными комментариями поощряют бандеровцев к новым злодеяниям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки закамуфлировать такие преступления бессодержательными комментариями лишь поощряют бандеровцев к совершению новых злодеяний и в конечном счёте окончательно дискредитируют международную систему защиты прав человека на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения", - сказала она в комментарии в связи с ранением журналиста "Известий" вследствие удара украинского БПЛА.