Захарова осудила попытки ООН скрыть преступления Киева
12:04 07.04.2026
Захарова осудила попытки ООН скрыть преступления Киева

Захарова: попытки ООН закамуфлировать преступления Киева поощряют бандеровцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Попытки международных структур, таких как ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, закамуфлировать преступления Киева бессодержательными комментариями поощряют бандеровцев к новым злодеяниям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки закамуфлировать такие преступления бессодержательными комментариями лишь поощряют бандеровцев к совершению новых злодеяний и в конечном счёте окончательно дискредитируют международную систему защиты прав человека на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения", - сказала она в комментарии в связи с ранением журналиста "Известий" вследствие удара украинского БПЛА.
