16:42 07.04.2026
Продукцию на сумму более 50 млн рублей продали на ярмарках Забайкалья

Продовольственная ярмарка. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На почти 330 ярмарках Забайкальского края продали продукцию на сумму свыше 50 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ярмарки в регионе проводятся в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"В первом квартале 2026 года было проведено 329 ярмарок. Они проводились в 138 населенных пунктах 30 муниципальных округов края. Общая выручка от реализации продукции достигла 50,1 миллиона рублей. Надеюсь на то, что сейчас погода станет лучше, и этим форматом будут еще активнее пользоваться жители Забайкалья", — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Павел Волков, его слова приводит пресс-служба.
Активнее всего жители Забайкалья покупали молоко, мед, мясо, рыбу, яйца и овощи. Кроме того, Волков назвал лидеров по проведению ярмарок. На первом месте стоит Шилкинский муниципальный округ, где провели 30 мероприятий. Далее следуют город Чита (28 ярмарок) и Нерчинский муниципальный округ (25 ярмарок).
 
