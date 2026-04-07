Продукцию на сумму более 50 млн рублей продали на ярмарках Забайкалья

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На почти 330 ярмарках Забайкальского края продали продукцию на сумму свыше 50 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ярмарки в регионе проводятся в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"В первом квартале 2026 года было проведено 329 ярмарок. Они проводились в 138 населенных пунктах 30 муниципальных округов края. Общая выручка от реализации продукции достигла 50,1 миллиона рублей. Надеюсь на то, что сейчас погода станет лучше, и этим форматом будут еще активнее пользоваться жители Забайкалья", — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Павел Волков, его слова приводит пресс-служба.