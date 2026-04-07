Ярославская область на 42-м месте по зарплатам в малых и средних городах

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Ярославская область заняла 42-е место в рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Евраев озвучил итоги исследования, проведенного центром экономических исследований "РИА Рейтинг" медиагруппы "Россия сегодня". Специалисты проанализировали уровень заработных плат в малых и средних населенных пунктах России по итогам 2025 года. Ярославская область, как сообщил губернатор, улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим периодом.

"Регион занял 42-е место. Средняя заработная плата в малых и средних городах у нас по итогам прошлого года составила 63,3 тысячи рублей, что на 14,5% выше, чем годом ранее. Это позитивные изменения, которые в том числе отражают эффективность деятельности региональных органов исполнительной власти, потому что в рейтинге за 2023 год мы занимали 46-е место, и средняя заработная плата в малых и средних городах у нас тогда составляла 46 тысяч рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По данным Евраева, ранее Ярославская область заняла 30-е место в итоговом рейтинге регионов России по качеству жизни по результатам 2025 года, набрав 60,9 балла. Оценка была сформирована на основе 66 параметров, от уровня доходов и занятости до экологии, безопасности, развития экономики и малого бизнеса.