У экс-замгубернатора Курской области конфисковали более 20 миллионов рублей

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Суд конфисковал у бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова 20 миллионов 950 тысяч рублей в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
«
"На основании … суд взыскал с Дедова … в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сказал судья.
По версии следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений. В понедельник Смирнова признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 миллионов рублей.