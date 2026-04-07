Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 07.04.2026 (обновлено: 18:01 07.04.2026)
У экс-замгубернатора Курской области конфисковали более 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов во время заседания в Ленинском районном суде в Москве. 7 апреля 2026
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Суд конфисковал у бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова 20 миллионов 950 тысяч рублей в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"На основании … суд взыскал с Дедова … в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сказал судья.

Во вторник Ленинский районный суд Курска признал Дедова виновным в получении взяток, приговорив его в 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 миллионов рублей.
По версии следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений. В понедельник Смирнова признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 миллионов рублей.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Замминистра строительства Ярославской области арестовали по делу о взятке
3 апреля, 17:12
 
Курская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала