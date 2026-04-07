ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней дронов

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 11 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 12 снарядов и зафиксированы атаки 104 БПЛА, из них 50 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, девяти частных домовладениях, на коммерческом и социальном объектах, складе, сельхозпредприятии, в двух административных зданиях, на предприятии, в производственных помещениях, на трех инфраструктурных объектах и 18 транспортных средствах.
"Белгород атакован 5 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В результате атаки беспилотника ранены двое мужчин… В Волоконовском округе сёла Борисовка и Грушевка атакованы 4 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Борисовка от удара дрона по автомобилю скорой медицинской помощи пострадали два фельдшера и водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Краснояружскому округам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 31 БПЛА, 14 из которых подавлены и сбиты, Борисовский Валуйский и Ракитянский округа атакованы 15 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 8 беспилотников, по Шебекинскому округу нанесены удары 26 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина.
"В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Пороз, Рождественка и Смородино подверглись атакам 15 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены, и обстрелу с применением 2 боеприпасов. На участке автодороги Рождественка — Мокрая Орловка от удара дрона по легковому автомобилю погиб мужчина", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.