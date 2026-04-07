ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней дронов

Он добавил, что по Белгородскому и Краснояружскому округам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 31 БПЛА, 14 из которых подавлены и сбиты, Борисовский Валуйский и Ракитянский округа атакованы 15 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 8 беспилотников, по Шебекинскому округу нанесены удары 26 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина.