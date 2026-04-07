08:59 07.04.2026 (обновлено: 10:33 07.04.2026)
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб во вторник утром в результате удара ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня большой праздник православный - Благовещение. Очень хочется, чтобы благая весть была в каждом доме. К сожалению, мы живём в состоянии фактически войны. Опять с утра погиб мирный житель на территории Грайворонского округа", - написал Гладков в Мах.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Позже глава региона рассказал об обстоятельствах гибели мужчины. По его словам, украинский беспилотник целенаправленно атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Рождественка — Мокрая Орловка, в результате чего мужчина получил тяжёлые ранения. Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставляли пострадавшего в местную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался по пути в медицинское учреждение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
