В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб во вторник утром в результате удара ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Позже глава региона рассказал об обстоятельствах гибели мужчины. По его словам, украинский беспилотник целенаправленно атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Рождественка — Мокрая Орловка, в результате чего мужчина получил тяжёлые ранения. Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставляли пострадавшего в местную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался по пути в медицинское учреждение.
