ВСУ разместили склады на заводе в ДНР

ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заселились в одно из учебных заведений в городе Дружковка ДНР и разместили склады на машиностроительном заводе, в непосредственной близости от дружковского лицея, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.