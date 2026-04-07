ВСУ разместили склады на заводе в ДНР - РИА Новости, 07.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:09 07.04.2026
ВСУ разместили склады на заводе в ДНР

ВСУ разместили склады на машиностроительном заводе в Дружковке в ДНР

ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заселились в одно из учебных заведений в городе Дружковка ДНР и разместили склады на машиностроительном заводе, в непосредственной близости от дружковского лицея, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские боевики расквартировались в одном из учебных заведений Дружковки по улице Соборной. Военно-технические средства и склады разместили на территории Дружковского машиностроительного завода, находящегося неподалеку от профессионально-технического лицея", - рассказал эксперт.
Марочко отметил, что в данном районе все еще проживают мирные граждане, которые подвергаются большой опасности из-за нахождения в непосредственной близости от украинских военных.
Дружковка входит в Краматорскую агломерацию, расположена примерно в 15 километрах к югу от Краматорска.
Минобороны РФ 4 апреля сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе в районе Дружковки в ДНР.
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаДонецкая Народная РеспубликаКраматорскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
