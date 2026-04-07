В ВСУ готовятся урезать расходы на солдат, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинское командование готовится экономить бюджетные средства за счет урезания расходов на содержание военнослужащих и всячески лишать их денежных надбавок, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"По полученным данным стало известно, что в украинском генеральном штабе министерства обороны прорабатываются вопросы снижения финансовых расходов на содержание армии. Одним из предложений - усиление дисциплинарных взысканий и лишение надбавок с денежного довольствия военнослужащих", - рассказал эксперт.
Марочко отметил, что украинский генштаб должен направить предложения Владимиру Зеленскому не позднее 12 апреля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18