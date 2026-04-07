Воевавшую за ВСУ наемницу из США переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло*, заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Эштон-Чирилло Сара*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
Как было установлено в суде, Эштон-Чирилло* в 2023 году принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.
Эштон-Чирилло* объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов.