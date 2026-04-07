Воевавшую за ВСУ наемницу из США переобъявили в розыск в России
07:15 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло*, заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Эштон-Чирилло Сара*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.

Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Бандеровцы изгнали трансгендера не за жестокость
23 сентября 2023, 08:00
В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил Эштон-Чирилло* к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в распространении фейков о Вооруженных силах России и участии наемника в вооруженном конфликте.
Как было установлено в суде, Эштон-Чирилло* в 2023 году принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.
Эштон-Чирилло* объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Сандра Эйра - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В ДНР осудили наемницу из Норвегии, воевавшую за ВСУ
30 октября 2025, 12:44
* Внесена в перечень террористов и экстремистов.
 
