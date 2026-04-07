Нидерланды пустили офицера ВСУ вопреки запрету на въезд за удар по "Дружбе" - РИА Новости, 07.04.2026
00:39 07.04.2026 (обновлено: 09:59 07.04.2026)
ГААГА, 7 апр - РИА Новости. Бывший глава МИД Нидерландов Давид ван Вил допустил въезд в страну командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, внесенного в "черный список" Шенгена за атаку на нефтепровод "Дружба" в 2025 году, к такому выводу по итогам журналистского расследования пришел нидерландский журналист Бас Патернотте.
Во время парламентской дискуссии в комиссии по иностранным делам в начале года ван Вил заявил, что разрешил въезд в Нидерланды украинскому офицеру, несмотря на то, что тот находился в Шенгенской информационной системе (SIS) - европейском списке наблюдения.
По его словам, одна из стран ЕС внесла офицера в эту систему из-за участия в некой "операции на трубопроводе", однако министр не назвал ни имени военного, ни государство, инициировавшее сигнал.
Патернотте, чья статья приводится в нидерландском блоге GeenStijl, пришел к выводу, что речь может идти об украинском командире беспилотных систем Роберте Бровди.
"Журналист провел расследование и пришел к выводу, что речь должна идти об украинском командире дронов Роберте Бровди по кличке "Мадьяр", - говорится в блоге.
В августе 2025 года Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нефтепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Как сообщается в статье, несмотря на сигналы от Венгрии, Нидерланды в рамках исключения все же впустили в страну украинского командира. Военный был приглашен в Нидерланды для консультаций в рамках международной коалиции по развитию дронов для Украины. По шенгенским правилам государство-член ЕС может в исключительных случаях допустить въезд человека, внесенного в систему SIS.
Министерство иностранных дел Нидерландов отказалось от комментариев на этот счет, но действующий глава МИД Том Берендсен подтвердил во время дебатов, что речь шла об атаке на нефтепровод "Дружба".
