Нидерланды пустили офицера ВСУ вопреки запрету на въезд за удар по "Дружбе"

ГААГА, 7 апр - РИА Новости. Бывший глава МИД Нидерландов Давид ван Вил допустил въезд в страну командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, внесенного в "черный список" Шенгена за атаку на нефтепровод "Дружба" в 2025 году, к такому выводу по итогам журналистского расследования пришел нидерландский журналист Бас Патернотте.

"Журналист провел расследование и пришел к выводу, что речь должна идти об украинском командире дронов Роберте Бровди по кличке "Мадьяр", - говорится в блоге.

Министерство иностранных дел Нидерландов отказалось от комментариев на этот счет, но действующий глава МИД Том Берендсен подтвердил во время дебатов, что речь шла об атаке на нефтепровод "Дружба".