ВС России отразили две контратаки ВСУ, нанеся потери живой силе противника

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российское подразделение в ходе специальной военной операции отразило две контратаки ВСУ в районе одного из населённых пунктов, уничтожены 20 украинских боевиков и 30 FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о подразделении капитана Эльдара Джамалутдинова, которое удерживало опорный пункт. Противник активно применял артиллерию и ударные беспилотники.
"Эльдар грамотно организовал оборону опорного пункта. В ходе выполнения задачи подразделение капитана Эльдара Джамалутдинова отразило две контратаки противника, в результате которых было уничтожено двадцать военнослужащих и тридцать FPV-дронов ВСУ", - говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что благодаря его мужеству и профессиональным действиям задача была выполнена.
Также МО РФ сообщило о работе младшего сержанта Артёма Набоки, который на одном из тактических направлений вёл разведку с помощью беспилотника. Несмотря на интенсивное применение украинскими войсками артиллерии и средств РЭБ, он обнаружил в лесу группу ВСУ с бронемашиной, которые двигались к позициям российских подразделений.
"Артем подготовил ударный беспилотный летательный аппарат и успешно поразил трех военнослужащих противника и бронемашину ВСУ. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Артема Набоки задача была выполнена", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
