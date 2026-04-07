15 военных из США пострадали после атаки Ирана по базе в Кувейте, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2026
01:29 07.04.2026
15 военных из США пострадали после атаки Ирана по базе в Кувейте, пишут СМИ

CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, KuwaitСержант-механик армии США во время учений в Кувейте
НЬЮ-ЙОРК, 7 апр – РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников утверждает, что в ходе атаки иранского БПЛА по базе в Кувейте пострадали 15 военных США, большинство вернулись в строй.
"В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте ночью были ранены 15 американцев", – пишет СМИ.
Большинство уже вернулись к службе, отметил телеканал.
Официально в Пентагоне данную информацию не комментировали.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
