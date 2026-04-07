Идущий третьим в Ла Лиге "Вильярреал" уступил "Жироне" из-за автогола - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
00:01 07.04.2026
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Жирона" на своем поле обыграла "Вильярреал" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На первой компенсированной к первому тайму минуте автоголом отметился защитник "Вильярреала" Пау Наварро.
Чемпионат Испании по футболу
06 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Жирона
1 : 0
Вильярреал
45‎’‎ • По Наварро (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вильярреал", прервав серию из трех матчей без поражений, с 58 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. "Жирона", набрав 37 баллов, поднялась на 12-е место.
В следующем туре "Вильярреал" 12 апреля на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао, "Жирона" двумя днями ранее в гостях встретится с мадридским "Реалом".
