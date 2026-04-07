Ветврач рассказала, какие продукты нельзя давать домашним животным
04:07 07.04.2026 (обновлено: 04:09 07.04.2026)
Ветврач рассказала, какие продукты нельзя давать домашним животным

РИА Новости: ветврач призвала не давать питомцам жареную и копченую пищу

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСобаки за трапезой
Собаки за трапезой - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Собаки за трапезой. Архивное фото
БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Домашним животным нельзя давать жирную, жареную и копченую пищу, а также кости, виноград, лук и чеснок, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям или даже гибели питомца, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
"Домашним животным категорически нельзя давать "со стола" жирную, жареную или копченую пищу, например, сало или жаркое из свинины, а также остатки соусов. Все это приводит к острому панкреатиту у питомцев, который смертельно опасен и лечится только в стационаре", - рассказала ветеринарный врач.
По словам Костиковой, животным также нельзя давать лук и чеснок в любом виде, поскольку они содержат тиосульфаты, которые разрушают у животных красные кровяные тельца и вызывают гемолитическую анемию. Кроме этих овощей, опасны для животных и некоторые ягоды.
"Виноград и изюм даже в малых количествах вызывают острую почечную недостаточность у собак и кошек", - отметила собеседница агентства.
Отдельную опасность, по словам ветврача, представляют кости, особенно вареные и трубчатые.
"Вареные куриные, рыбьи, говяжьи кости легко раскалываются на острые осколки, которые могут перфорировать пищевод, желудок или кишечник, вызвать непроходимость и перитонит", - рассказала Костикова.
Также в список того, что нельзя позволять съесть домашним животным, ветврач включила сахорозаменитель ксилит (может быть в выпечке), сырое тесто, шоколад, кофеин, авокадо, орехи и любую соленую пищу.
"Важно: даже если продукт не входит в этот список, кормление "со стола" приучает животное к попрошайничеству, нарушает баланс питательных веществ и часто приводит к хроническим заболеваниям ЖКТ, ожирению и аллергии", - отметила ветеринарный врач.
