Ветврач рассказала, какие продукты нельзя давать домашним животным

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Домашним животным нельзя давать жирную, жареную и копченую пищу, а также кости, виноград, лук и чеснок, поскольку это может привести к тяжелым заболеваниям или даже гибели питомца, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.

« "Домашним животным категорически нельзя давать "со стола" жирную, жареную или копченую пищу, например, сало или жаркое из свинины, а также остатки соусов. Все это приводит к острому панкреатиту у питомцев, который смертельно опасен и лечится только в стационаре", - рассказала ветеринарный врач.

По словам Костиковой, животным также нельзя давать лук и чеснок в любом виде, поскольку они содержат тиосульфаты, которые разрушают у животных красные кровяные тельца и вызывают гемолитическую анемию. Кроме этих овощей, опасны для животных и некоторые ягоды.

« "Виноград и изюм даже в малых количествах вызывают острую почечную недостаточность у собак и кошек", - отметила собеседница агентства.

Отдельную опасность, по словам ветврача, представляют кости, особенно вареные и трубчатые.

« "Вареные куриные, рыбьи, говяжьи кости легко раскалываются на острые осколки, которые могут перфорировать пищевод, желудок или кишечник, вызвать непроходимость и перитонит", - рассказала Костикова.

Также в список того, что нельзя позволять съесть домашним животным, ветврач включила сахорозаменитель ксилит (может быть в выпечке), сырое тесто, шоколад, кофеин, авокадо, орехи и любую соленую пищу.