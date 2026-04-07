Ле Минь Хунг избран премьер-министром Вьетнама

БАНГКОК, 7 апр – РИА Новости. Секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, глава Центрального организационного комитета партии Ле Минь Хунг избран на первой сессии Национального собрания страны 16 созыва премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"Национальное собрание проголосовало за утверждение резолюции об избрании товарища Ле Минь Хунга, члена Политбюро, секретаря Центрального комитета партии, главы Центрального организационного комитета и члена 16-го Национального собрания, на пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026-2031 годов", - говорится в сообщении.
Новый премьер-министр страны принес присягу и обратился с речью к депутатам Национального собрания, сообщает агентство.