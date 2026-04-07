Ле Минь Хунг избран премьер-министром Вьетнама

"Национальное собрание проголосовало за утверждение резолюции об избрании товарища Ле Минь Хунга, члена Политбюро, секретаря Центрального комитета партии, главы Центрального организационного комитета и члена 16-го Национального собрания, на пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026-2031 годов", - говорится в сообщении.