Генконсул рассказал об участившихся кражах паспортов у россиян во Вьетнаме

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские туристы, отдыхающие на юге Вьетнама, часто сталкиваются с кражей паспортов, что приводит к незапланированной задержке в стране, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
Ранее в беседе с агентством дипломат сообщил, что число краж у россиян на юге Вьетнама стремительно растет. По его словам, у туристов в основном воруют деньги, телефоны и ценные вещи.
"Как правило, вместе с ценными вещами турист лишается своего паспорта, что в силу особенностей миграционного законодательства приводит к незапланированной задержке в стране в лучшем случае на несколько дней", - уточнил Садыков.